В Назрани по нацпроекту «Образование» введена в эксплуатацию школа на 720 мест

«Строительство новой школы позволит разгрузить действующие образовательные учреждения и создаст дополнительные рабочие места в Назрани, тем самым снизив уровень безработицы в республике», — заявил газете представитель городской мэрии.

Отметим, что в 2020 году на территории административного округа Гамурзиевский было построено 2 детских сада по нацпроекту «Демография».

Напомним, что цель национальных проектов заключается в обеспечении глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождении России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.