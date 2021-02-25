Нацпроекты

В Назрани по нацпроекту «Образование» введена в эксплуатацию школа на 720 мест

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Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации города, в Насыр-Кортском административном округе Назрани введена в эксплуатацию школа на 720 мест в рамках нацпроекта «Образование».

«Строительство новой школы позволит разгрузить действующие образовательные учреждения и создаст дополнительные рабочие места в Назрани, тем самым снизив уровень безработицы в республике», — заявил газете представитель городской мэрии.

Отметим, что в 2020 году на территории административного округа Гамурзиевский было построено 2 детских сада по нацпроекту «Демография».

Напомним, что цель национальных проектов заключается в обеспечении глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождении России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

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