Нацпроекты

В Назрани по нацпроекту «Образование» строится школа на 720 мест

0

В Насыр-Кортском административном округе Назрани ведется строительство школы на 720 места в рамках нацпроекта «Образование».

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации города, объект будет сдан в 2021 году, в настоящее время работы завершены на 65%.

«Строительство новой школы позволит разгрузить действующие образовательные учреждения и создаст дополнительные рабочие места в Назрани, тем самым снизив уровень безработицы в республике», — заявил газете представитель городской мэрии.

Отметим, что в 2020 году на территории административного округа Гамурзиевский было построено 2 детских сада по нацпроекту «Демография».

Напомним, что цель национальных проектов заключается в обеспечении глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождении России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Численность пенсионеров в Ингушетии в 2020 году увеличилось на более чем 3,3 тыс. человек
В Ингушетии запустили два простаивавших предприятия для создания свыше 1, 7 тыс. рабочих мест
Чайка и Баринов обсудили вопросы подготовки к молодежному форуму «Машук-2021»
Школьники Малгобекского района присоединились к акции «Читаем Конституцию Республики Ингушетия»
Жителя Ингушетии будут судить за смертельное ДТП
В деятельности регионального оператора Ингушетии по обращению с ТКО выявлены нарушения
В Ингушетии в рамках акции «Народная культура для школьников» прошли кулинарные мастер-классы
В Госдуму внесли законопроект о внесудебной блокировке сайтов с клеветой
Юнармейцы Ингушетии протянули руку помощи товарищу по братству из Амурской области
Молодых поэтов Ингушетии приглашают на молодежный фестиваль «Берега дружбы»
Школьников Ингушетии приглашают к участию в творческом конкурсе «Мои герои большой войны»

Главное

Яндекс.Метрика

 