В Назрани открыли новый детсад на 220 мест с ясельными группами

«Год только начался, а мы открываем уже седьмой детский сад. Вместе с насыркортовцами радуюсь, что очередь в дошкольные учреждения в республике становится меньше. В масштабах всей республики, чтобы решить эту непростую задачу, нам нужно построить еще 20 садиков. Поэтому уже в текущем году мы закладываем строительство 13 зданий для организаций дошкольного образования», — процитировали в пресс-службе слова руководителя субъекта.

Отмечается, что двухэтажное сооружение площадью более 4 тыс. квадратных метров введено в эксплуатацию благодаря нацпроекту «Демография», на данные цели было направлено более 160 млн рублей.

Как прокомментировала заведующая детсада Лейла Богатырёва, учреждение укомплектовано педагогическим и обслуживающим персоналом, сюда зачислены дети в возрасте от полутора до 7 лет, сформированы ясельные, младшие, средние и старшие группы.

«Малыши получили просторные комнаты для игр, музыкально-физкультурный зал, уютные спальни, современный пищеблок и медицинский кабинет. Здание сделали доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Созданы все условия для обеспечения присмотра, ухода, оздоровления воспитанников, их всестороннего развития и обучения», — сказал Богатырева.

Отметим, что в рамках нацпроекта «Демография» в 2021 году региональные власти планируют создать почти 2 тысячи мест в дошкольных образовательных учреждениях. Благодаря этому, как ожидается, очередь сократится почти на 40%.

Нацпроект «Демография», который начал реализовываться в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», "Спорт — норма жизни".