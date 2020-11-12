В Назрани наградили победителей детских флешмобов-конкурсов, приуроченных ко Дню народного единства

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В Летнем амфитеатре Назрани состоялось чествование победителей детских флешмобов-конкурсов, приуроченных ко Дню народного единства, сообщила пресс-служба Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева.

Награждение маленьких триумфаторов вылилось в незабываемый праздник с участием любимых сказочных героев, с танцами и ярким концертом.

Открывая церемонию награждения, перед детьми и их наставниками выступили заместитель директора филармонии Людмила Гетагазова и художественный руководитель Артур Хулагов. Они сердечно поздравили победителей и призеров конкурса, а также подчеркнули огромное значение подобных акций в духовно-эстетическом воспитании детей, раскрытии их творческого потенциала и креативных навыков.

Людмила Гетагазова под аплодисменты зала вручила дипломы победителям всех трех конкурсов: рисунков «Россия, Родина, единство», стихов «Россия — страна единства» и песен «Россия, моя Россия».

По ее словам, среди победителей были и те, кто уже отличился летом этого года в предыдущих флешмобах. Некоторые выиграли сразу две номинации, а одним из победителей конкурса песен стала Анастасия Ветлугина из сельского поселения Петрокаменское Свердловской области. Она и ее музыкальный руководитель Бородина Ольга Ивановна получат дипломы по почте.

Творческий коллектив филармонии не ограничился лишь церемонией награждения. Идейный вдохновитель и главный организатор мероприятия Артур Хулагов составил красочную концертную программу, ставшую настоящим праздником для детворы. Красная Шапочка и Серый Волк, Машенька и Медведь, а также другие герои сказок пели и танцевали для виновников торжества.

Заслуженная артистка ЧР Суммая исполнила несколько своих композиций. Для многих ребят это была первая встреча с популярной певицей, и они не упустили возможность потанцевать и сфотографироваться с ней. Выступили также и другие вокалисты.

«Концерт получился необычайно ярким, веселым и динамичным, но при этом дети проявили примерную дисциплину, строго соблюдали социальную дистанцию и не снимали масок», — отметила заместитель директора филармонии.

Яркий детский праздник закончился общей фотосессией. Всем было жаль расставаться, но работники филармонии обещают, что следующая встреча не за горами, впереди еще много флешмобов, наград и концертов.

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