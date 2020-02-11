Рейд

В Назрани Ингушетии прошел рейд по проверке соблюдения правил перевозки несовершеннолетних

0

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Ремень безопасности и детское удерживающее устройство» а также в целях снижения уровня дорожно транспортного травматизма сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Назрани провели рейдовое мероприятие, сообщает пресс-служба силового ведомства региона.

«В ходе рейдового мероприятия инспектора провели с водителями профилактические беседы, а в отношении лиц нарушивших правила перевозки несовершеннолетних были вынесены административные материалы», — говорится в сообщении.

Госавтоинспекция призывает всех взрослых, заботится о маленьких пассажирах и не игнорировать правила перевозки несовершеннолетних.

«В случае резкого торможения или при совершении дорожно-транспортного происшествия маленькие пассажиры оказываются самыми незащищенными, в результате чего получают ранения различной степени тяжести», — добавили в пресс-службе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В гимназии № 1 Карабулака отметили свой 20-летний юбилей
Ингушский спортсмен Руслан Оздоев стал бронзовым призёром Кубка Европы по дзюдо в Италии
Свыше 20 подпольных предприятий по переработке леса выявили в Сунженском районе Ингушетии
В ЮФО и СКФО ставки по ипотечным кредитам достигли исторических минимумов
В Ингушетии завершился финал регионального чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэс-Баскет»
В Ингушетии в 2019 году произошло 181 ДТП, погибло 58 человек
Временно проживающая в Ингушетии женщина заставляла попрошайничать детей
В 2020 году в Ингушетии планируется строительство 29 объектов в рамках нацпроектов
В Ингушетии за два года на 33% снизили количество объектов незавершенного строительства
В Ингушетии расследуют незаконное выделение свыше 70 земельных участков в Назрановском районе
В Малгобеке провели рейд по местам несанкционированной стихийной торговли

Главное

Яндекс.Метрика

 