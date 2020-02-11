В Назрани Ингушетии прошел рейд по проверке соблюдения правил перевозки несовершеннолетних

«В ходе рейдового мероприятия инспектора провели с водителями профилактические беседы, а в отношении лиц нарушивших правила перевозки несовершеннолетних были вынесены административные материалы», — говорится в сообщении.

Госавтоинспекция призывает всех взрослых, заботится о маленьких пассажирах и не игнорировать правила перевозки несовершеннолетних.

«В случае резкого торможения или при совершении дорожно-транспортного происшествия маленькие пассажиры оказываются самыми незащищенными, в результате чего получают ранения различной степени тяжести», — добавили в пресс-службе.