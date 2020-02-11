В Назрани Ингушетии прошел рейд по проверке соблюдения правил перевозки несовершеннолетних
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Ремень безопасности и детское удерживающее устройство» а также в целях снижения уровня дорожно транспортного травматизма сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Назрани провели рейдовое мероприятие, сообщает пресс-служба силового ведомства региона.
«В ходе рейдового мероприятия инспектора провели с водителями профилактические беседы, а в отношении лиц нарушивших правила перевозки несовершеннолетних были вынесены административные материалы», — говорится в сообщении.
Госавтоинспекция призывает всех взрослых, заботится о маленьких пассажирах и не игнорировать правила перевозки несовершеннолетних.
«В случае резкого торможения или при совершении дорожно-транспортного происшествия маленькие пассажиры оказываются самыми незащищенными, в результате чего получают ранения различной степени тяжести», — добавили в пресс-службе.