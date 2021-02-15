В Назрани функционируют прививочные пункты от Covid-19

Данная процедура проводится бесплатно, она поможет защитить граждан и их близких от страшной чумы XXI века.

Мэрия города разместила на своём сайте адреса прививочных пунктов: ГБУ «Городская поликлиника» — 8(962) 648-22-00; ГБУЗ «Назрановская районная поликлиника» — 8(938) 013-33-87.

Также можно записаться через Единый портал государственных услуг.

По номеру «122» можно получить консультативную помощь по показаниям к проведению вакцинации. При себе нужно иметь следующие документы: паспорт, СНИЛС или полис ОМС.

Перед вакцинацией в самом центре каждый человек проходит полный медицинский осмотр и получает заключение терапевта об отсутствии противопоказаний и допускается к прививке от COVID-19.

Вакцина «Спутник V» двухфазная. Спустя 21 день после введения первого компонента вакцины вводят вторую дозу. В течение 21 дня после второй инъекции формируется защита к вирусу.