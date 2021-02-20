Благоустройство

В Назрани благоустроят пруд и территорию, которую назовут в честь 240-летия города

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В 2021 году в Назрани будут благоустроены две территории, прилегающие к главной достопримечательности города — Назрановскому пруду. Одна из этих территорий получит название 240-летия Назрани, в честь празднования юбилейной даты.

«По поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова в текущем году мы, как и в прошлом, решили уделить отдельное внимание благоустройству пруда. В этом году целых две прилегающих территорий к Назрановскому пруду будут благоустроены, и одна из них будет названа в честь юбилейной даты — 240-летия города Назрани. Мы надеемся, что пруд станет главным местом притяжения нашей городской молодежи», — сообщили газете «Ингушетия» в администрации города.

В настоящее время ведутся работы по проектированию и созданию эскизных проектов.

Всего в Назрани в 2021 году запланировано благоустройство 7 территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». ⠀ ⠀

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