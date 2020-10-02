В Научной электронной библиотеке опубликован сборник трудов «75 лет депортации ингушского народа»

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В Научной электронной библиотеке опубликован сборник трудов международной научно-практической конференции «75 лет депортации ингушского народа», которая состоялась в прошлом году в Ингушском научно-исследовательском институте имени Чаха Ахриева.

В сборник вошло 30 статей ингушских ученых и их коллег из других регионов России. Ознакомиться с ним можно по ссылке.

Выпуск сборника осуществлен при финансовой поддержке предпринимателя и мецената Ахмета Мальсагова.

«Тема депортации народов в СССР сохраняет свою актуальность в силу преступности самого факта депортации, направленного против человечности, и губительных последствий этого акта, повлекшего социально-политические, демографические, экономические, территориальные, культурно-образовательные потери для ингушского народа. Актуальность данной проблемы еще обусловлена и тем, что до сих пор не решены проблемы депортированных народов, связанные с их социально-политической и территориальной реабилитацией», — отметила директор ИнгНИИ Нина Барахоева.

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