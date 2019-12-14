В Научной библиотеке ИнгГУ состоится фотовыставка «Запечатленное время: ингуши в депортации и на родине»

В экспозицию включены фотографии, выявленные известным ингушским краеведом Берснако Газиковым в архивах России и Киргизии в 2017 и 2018 годах. На выставке будет представлено более 200 фотографий, сообщил «Ингушетии» директор библиотеки Адам Мальсагов.

По его словам, основная часть первого раздела выставки включает в себя фотографии из личных дел сотрудников Фрунзенского (ныне Бишкекского) ликеро-водочного завода. Выявлено около 90 личных дел депортированных ингушей, работавших в начале 1950-х годов на этом заводе, но лишь в части из них сохранились фотографии.

Большое количество спецпереселенцев среди сотрудников завода было обусловлено тем, что завод со второй половины 1940-х годов возглавлял легендарный Джабраил Дабиевич Картоев (1907-1981). Демобилизовавшись из армии после Победы, фронтовик-орденоносец Картоев, не имея возможности вернуться на родину в Ингушетию, поселился во Фрунзе и, заняв там пост директора завода, активно помогал спецпереселенцам-ингушам (и не только ингушам) с трудоустройством.

Фотографии и фрагменты личных дел самого Картоева, а также живших во Фрунзе и работавших в Киргизском государственном университете Тамары Тонтовны Мальсаговой и Дошлуко Доховича Мальсагова, кстати, единственного профессора КГУ в начале 1950-х, также нашли свое место на выставочном стенде.

Завершают эту часть выставки фотопортреты полковника госбезопасности Султана Албогачиева и подполковника госбезопасности Идриса Алиева, служивших в органах НКВД Чечено-Ингушетии в период подготовки депортации 1944 года. В ссылке они проживали во Фрунзе.

Вторая часть выставки состоит из фотографий, сделанных в ингушских селах в 1960-х годах, когда вернувшихся из депортации ингушей «накрыла» волна очередной кампании, осуществлявшейся под лозунгом «За ликвидацию враждебных пережитков прошлого, за мирный социалистический труд!».

Мероприятия властных органов включали в себя создание в населенных пунктах примирительных комиссий из местных авторитетных старейшин и партийных функционеров, организацию сельских сходов, на которых под чутким руководством коммунистической партии осуществлялось публичное примирение кровников. Отношение «жертв» примирительных комиссий к происходящему достаточно ясно просматривается на лицах участников действа.

Возможно, посетители выставки обнаружат на стендах изображения своих родственников, друзей и знакомых.

В Бишкеке Газиков выявил также кадры кинохроники 1956 года, запечатлевшие шахтера Ахмеда Евлоева и победителя XII Спартакиады Кыргызстана пловца Урусхана Хашагульгова, ныне жителя Яндаре.

Кадры из кинохроники, а также 30-минутный фильм об ингушской диаспоре Кыргызстана, будут продемонстрированы во время открытия выставки.

Ознакомиться с фотовыставкой можно будет с 17 по 24 декабря текущего года по адресу: Магас, проспект Идриса Зязикова, д. 5, Научная библиотека ИнгГУ.

Открытие выставки состоится 17 декабря в 11.00 мск.