В Научной библиотеке ИнгГУ проходит выставка, посвященная истории ингушских родов

Как сообщил газете «Ингушетия» директор библиотеки Адам Мальсагов, в экспозиции представлены фамильные книги Оздоевых, Сейнароевых, Базоркиных, Евлоевых, Албогачиевых, Полонкоевых, Ужаховых, Хашагульговых, Кокурхоевых, Парагульговых, Гилатхой, Маскуровых, Гетагажевых-Гетигежевых и других.

«Эти книги — труд энтузиастов, которые собрали материалы о своих предках и издали их в виде традиционных печатных изданий. Как правило, они малотиражные и расходятся среди родственников, очень редко попадая в публичные библиотеки», — отметил Адам Мальсагов.

Фамильные книги — самого разного формата и содержания. Есть достаточно скромные, небольшие по объему книги, есть роскошные фолианты альбомного формата с большим количеством цветных фотографий и иллюстраций.

Книжная экспозиция включает в себя также издания, в которых рассказывается сразу о нескольких ингушских родах. Это, прежде всего, книги Шукри Дахкильгова и Абу Мальсагова.

Почерпнуть ценные сведения о своих предках, уточнить дату их рождения, место проживания, семейное и имущественное положение, можно в «Посемейных списках населенных пунктов Владикавказского округа Терской области 1886 года». Это четырехтомное издание хранится в фондах Научной библиотеки и тоже представлено на выставке.

Участие в организации мероприятия приняли также сотрудники интернет-сайта Drevoing. ru, который представляет информацию о национальном генеалогическом древе того или иного тейпа (фамилии) жителей Ингушетии.

Все издания, включенные в экспозицию, доступны читателям в краеведческом отделе Научной библиотеки ИнгГУ.