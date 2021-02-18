В Научной библиотеке ИнгГУ проходит выставка «Депортация ингушей 1944-1957 гг. Из семейных альбомов»

В экспозиции представлено более 100 фотографий времён депортации, собранных краеведческим отделом библиотеки из семейных альбомов Евлоевых, Яндиевых, Маматиевых, Мальсаговых, Хадзиевых, Газдиевых, Албаковых, Агиевых. За каждой фотографией стоит не просто память о конкретном человеке, но память о трагедии, через которую прошел весь ингушский народ в середине XX столетия.

Как рассказали организаторы выставки, экспозиция открывается фотографией 1946 года «Авдорхан Умиевич Газдиев с женой Лули Асланбековной Эсиевой у тела умершей дочери Мадины». Предоставивший это фото Джамбулат Газдиев, внук Авдорхана, рассказал историю фотографии. В 1944 году депортированные ингуши, в том числе и семья Газдиевых, были поселены в поселке при руднике в Карагандинской области Казахстана. От постоянного голода, холода и тяжелой работы в шахте болело и умирало много спецпереселенцев. В 1946 году эта беда постигла и семью Авдорхана: умерла 15-летняя дочь Мадина. Глава семьи попросил родственников позвать на похороны фотографа. Все возражения о том, что это не в традициях ингушей, он жестко пресек, заявив: «Я не сделал этого для своей дочери, когда она была жива, сделаю после ее смерти!» Денег оплатить услугу у семьи не было, и Авдорхан рассчитался с фотографом кавказским мужским поясом с серебряными накладками, который до последнего берег как семейную реликвию.

К сожалению, смерть Мадины не была последней в семье Газдиевых: через несколько месяцев скончалась ее сестра-погодок Тамара, а в следующем году ушла из жизни и мать — Лули Асланбековна Эсиева.

Спецпереселенческая жизнь ингушей в степных колхозах Казахстана отражена во многих фотографиях, сохранившихся в семейных альбомах: спецпересленцы на току, в полеводческих бригадах, у мазанок и полуземлянок с изможденными лицами, босоногие и в ветхих одеждах, они смотрят в объектив случайных и неслучайных фотоаппаратов.

«Разглядывая снимки, сделанные в городах на юге Средней Азии уже в 1950-е годы, и видя прилично одетых людей, не стоит обманываться. К этому времени ингуши несколько адаптировались к новым условиям жизни, а советское правительство слегка ослабило режим спецпоселения. За кадром остается всё та же жизнь на спецпоселении: еженедельная регистрация в комендатуре, ограничения в перемещении, устройстве на работу. Поступление и учеба в высших учебных заведениях все также почти недоступны депортированным ингушам. И эти ограничения касались всех: и старых партийцев-большевиков, и фронтовиков, и представителей творческой интеллигенции, и бывших советских управленцев, и простых тружеников», — рассказали в пресс-службе.

Наряду с фотовыставкой в Научной библиотеке ИнгГУ представлена книжная выставка. Среди печатных изданий, посвященных депортации, научные исследования, сборники документов, воспоминания, художественные произведения.

Фотовыставка «Депортация ингушей 1944-1957 гг. Из семейных альбомов» продлится до конца февраля.