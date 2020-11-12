В научной библиотеке ИнгГУ открылась выставка «Латиница-кириллица. История ингушской письменности»

Как сообщил газете «Ингушетия» директор научной библиотеки Адам Мальсагов, в экспозиции есть образцы использования ингушами арабской графики в середине XIX века. Также записи ингушской речи латиницей, представляют рабочие карточки, сделанные известным русским языковедом Николаем Марром в 1916 году.

«В 1923-1928 годах были изданы массовыми тиражами учебники для школ, прозаические, поэтические произведения на ингушском языке, стал выходить ингушский литературный журнал «Govzame joazoš», осуществлялись переводы на ингушский язык художественных произведений русских писателей и поэтов, стал записываться и публиковаться национальный фольклор. На выставке в НБ представлено несколько печатных изданий этого периода», — рассказал Мальсагов.

Он напомнил, что смена идеологического вектора в коммунистическом руководстве Советского Союза по переходу к построению социализма в отдельно взятой стране прямо отразился на письменностях народов страны: в период с 1936 по 1940 год кириллица сменила латиницу у всех народов СССР.

Переход письменности ингушей на русскую графическую основу был утвержден Наркомом по просвещению РСФСР Тюркиным приказом от 20 марта 1938 года.

Выставка «Латиница-кириллица. История ингушской письменности» включает в себя также фотографии и документы, связанные с историей и становлением школьного и профессионального образования в Ингушетии, знакомит с деятельностью национального книжного издательства «Сердало».

В экспозиции использованы материалы из архива самой научной библиотеки, а также представленные краеведом Берснако Газиковым.

«Документы очень интересные. Я надеюсь, что выставка, которая продлится до конца ноября, заинтересует, в первую очередь, нашу молодежь», — отметил Мальсагов.