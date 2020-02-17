В Насыр-Кортском АО Назрани произошло возгорание одного из частных домовладений
В Насыр-Кортском административном округе Назрани произошло возгорание одного из частных домовладений.
По информации пресс-службы мэрии города, семья Муцольговых осталась без крова. Глава Назрани Урусхан Евлоев совместно с главой НКАО Иссой Газгиреевым оказали помощь семье. Вместе с тем мэр отметил, что сейчас семье нужна любая поддержка, которую им могут оказать наши жители.
Также мэр напомнил о необходимости соблюдения правил безопасности в целях предотвращения возникновения пожаров.