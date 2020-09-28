Строительство

В Насыр-Кортском административном округе Назрани продолжается строительство новой школы

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В Насыр-Кортском административном округе Назрани продолжается строительство новой школы на 720 мест в рамках национального проекта «Образование».

В настоящее время специалисты уже провели все необходимые инженерные коммуникации. На объекте завершено большинство монтажных работ.

Как сообщил мэр Назрани Урусхан Евлоев, строители позаботились о безопасности учащихся. Помимо аварийных выходов, в здании установлены пожарная и охранная сигнализации. Также продолжаются фасадные работы, укладка кафеля и установка дверей.

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