В Насыр-Кортском административном округе Назрани продолжается строительство новой школы

В настоящее время специалисты уже провели все необходимые инженерные коммуникации. На объекте завершено большинство монтажных работ.

Как сообщил мэр Назрани Урусхан Евлоев, строители позаботились о безопасности учащихся. Помимо аварийных выходов, в здании установлены пожарная и охранная сигнализации. Также продолжаются фасадные работы, укладка кафеля и установка дверей.