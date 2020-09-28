В Насыр-Кортском административном округе Назрани продолжается строительство новой школы
В Насыр-Кортском административном округе Назрани продолжается строительство новой школы на 720 мест в рамках национального проекта «Образование».
В настоящее время специалисты уже провели все необходимые инженерные коммуникации. На объекте завершено большинство монтажных работ.
Как сообщил мэр Назрани Урусхан Евлоев, строители позаботились о безопасности учащихся. Помимо аварийных выходов, в здании установлены пожарная и охранная сигнализации. Также продолжаются фасадные работы, укладка кафеля и установка дверей.