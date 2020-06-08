В Насыр-Кортском административном округе Назрани обустроят колодец-уловитель, чтобы вода не попадала в жилые кварталы

На протяжении нескольких лет жители Насыр-Корта обращались во всевозможные инстанции с просьбой о помощи. Дело в том, что при реконструкции ФАД «Кавказ» возникла необходимость строительства подземного скотопрогона. Вместе с тем в данном месте отсутствует ливневая канализация, и вся скопившаяся вода через указанный скотопрогон попадает в жилые кварталы. Но теперь проблема будет устранена.

Мэр Назрани Урусхан Евлоев поблагодарил за оказанное содействие и участие в этой работе заместителя председателя правительства Ингушетии Т. Фаттахова, министра строительства республики М. Балахоева и руководителя УПРДОР «Кавказ» Р. Булгучева.