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В НАК подтвердили ликвидацию двух боевиков в Ингушетии

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Двое боевиков, планировавших террористические преступления, ликвидированы в республике, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета России.

«В ходе перестрелки двое бандитов были нейтрализованы. На месте боестолкновения обнаружены автоматы, пистолет, большое количество боеприпасов к ним и готовые к применению самодельные взрывные устройства», — сказано в сообщении.

По имеющимся данным, нейтрализованные бандиты намеревались совершить ряд преступлений террористической направленности.

По данным информцентра, боевики были обнаружены в ходе организованных оперативным штабом в Ингушетии оперативно-поисковых мероприятий в рамках действующего правового режима КТО на территории Сунженского района.

Боевики, по предварительной информации, причастны к нападению на сотрудников сил правопорядка.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сотрудников сил правопорядка нет.

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