Оценка роста потребительских цен за декабрь также сохранена на уровне 0,8%. Инфляция ускорилась после 0,7% в ноябре и 0,4% в октябре.

Рост потребительских цен на 0,9% и более зафиксирован в 47 субъектах. В наибольшей степени (на 1,7%) — в Ингушетии и Амурской области в связи с удорожанием продуктов питания на 3% и услуг на 3,6% соответственно. Минимальный рост потребительских цен отмечен в Новосибирской области — на 0,1%.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, продовольственные товары в декабре 2020 года подорожали на 1,5%, непродовольственные товары — на 0,4%, услуги — также на 0,4%. Цены на продовольственные товары за прошлый год выросли на 6,7%, на непродовольственные — на 4,8%. Услуги стали дороже на 2,7%.

Также отмечается, что цены на бензин в декабре прошлого года увеличились на 0,1%, за год выросли на 2,5%. Таким образом, рост потребительских цен на бензин в России за год оказался почти в 2 раза ниже инфляции.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги за декабрь выросли на 0,1%, за год — на 3,6%.