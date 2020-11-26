В надежном месте: около 500 терабайт разместили южные компании в ЦОДах «Ростелекома»

Среди файлов, которые находятся под надежной защитой на серверах национального цифрового провайдера, сайты и онлайн-приложения, CRM-системы с информацией о клиентах, архивы систем видеонаблюдения, ИТ-инфраструктура компаний и программное обеспечение для различных бизнес-задач. Для их работы национальный цифровой провайдер задействует около 10 Тб оперативной памяти (RAM) и около 5 тыс. виртуальных процессоров.

Сервис «Виртуальный ЦОД» от «Ростелекома» предлагает клиентам аренду вычислительных мощностей облачной платформы для размещения приложений, веб-сайтов, информационных систем и других цифровых данных. Высокая безопасность размещения подтверждена сертификатами ФСБ, ФСТЭК, PCI DSS* и аттестатом облачной платформы. Доступность инфраструктуры гарантируется SLA**.

Система управления облачной платформы «Ростелекома» внесена в единый реестр программ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Все данные хранятся на территории России.

«Использование наших облачных технологий и, в частности, сервиса «Виртуальный ЦОД» позволяет бизнесу вне зависимости от его размера и специфики деятельности существенно повысить свою эффективность и значительно сэкономить на построении и поддержании собственной ИТ-инфраструктуры. Тенденции развития цифровых технологий из года в год демонстрируют высокую динамику изменений в части технологий, стандартов, сертификации, обновлений программного и аппаратного комплексов. Все это требует инвестиций от компании и постоянного совершенствования со стороны обслуживающего персонала, поэтому передача таких высокотехнологичных функций, как работа с цифровыми данными, на аутсорсинг — сегодня наиболее правильное решение», — подчеркнул Денис Лысов, вице-президент — директор макрофилиала «Юг» ПАО «Ростелеком».

«Виртуальный ЦОД» имеет гибкие настройки и позволяет клиентам самостоятельно создавать виртуальные машины с любой операционной системой из списка индивидуальных конфигураций серверов. Управлять системой можно с помощью простой панели, которая интуитивно понятна и не требует специфических знаний. «Ростелеком» обеспечивает круглосуточную поддержку сервиса в режиме 24/7 и гарантирует полную защиту и конфиденциальность данных. Сервис легко подключается — необходимые для бизнеса ресурсы можно получить в режиме онлайн, достаточно оставить заявку на сайте компании.

«Мы задействовали «Виртуальный ЦОД» для построения программной части муниципальной системы наблюдения во Владикавказе. Для такой задачи требовался достаточно вместительный сетевой ресурс с высокой степенью надежности, оперативной поддержкой и гибкими масштабируемыми функциями. Так как мы являемся органом исполнительной власти, то для нас так же важна была государственная сертификация. И как раз возможности «Ростелекома» сполна соответствуют нашим требованиям», — отметил Михаил Белый, советник главы администрации города Владикавказа.

Получить подробную информацию об облачных услугах «Ростелекома» можно на официальном сайте или по телефону 8 800 200 30 00.

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* Payment Card Industry Data Security Standard — (с англ. «стандарт безопасности индустрии платёжных карт») — это стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт, разработанный Советом по стандартам безопасности индустрии платежных карт (Payment Card Industry Security Standards Council, PCI SSC), учреждённым международными платёжными системами Visa, MasterCard, American Express, JCB и Discover.

** SLA — Service Level Agreement — определяет взаимную ответственность провайдера ИТ-сервиса и пользователей этого сервиса. В соответствии с рекомендациями ITIL Information Technology Infrastructure Library, SLA — это основной документ, регламентирующий взаимоотношения ИТ и клиентов. Цель документа — дать качественное и количественное описание сервисов, как с точки зрения провайдера, так и с точки зрения пользователя.