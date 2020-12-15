В Национальную библиотеку Ингушетии поступили комплекты книг для маленьких слепых читателей

«Полисенсорный комплект книг «Путешествие в историю» — это необычайно красочные развивающие издания для детей с особыми образовательными потребностями по программе «Доступная среда». В подарочный комплект входят книги «Бородино» и «Наша древняя столица», включающие игровой набор, буклет «Занимательные издания», а также «Волшебный карандаш» и наушники для звукового сопровождения книжек и красочный пакет-декорация», — рассказали в библиотеке.

Комплекты «Путешествие в историю» поступят в центр «Доступная среда» НБРИ и центр обслуживания детей и юношества. По словам библиотекарей, для детей на период пандемии подготовлена видеопрезентация проекта, а затем на базе центра «Доступная среда» в читальном зале библиотеки пройдет презентация проекта «Путешествие в историю».

«Выражаем огромную благодарность Региональному благотворительному общественному фонду «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» и Российскому фонду культуры за ценный дар, дарящий радость детям», — сказала директор учреждения Радима Газдиева.