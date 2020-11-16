В Национальную библиотеку Ингушетии поступила книга Руслана Куркиева «Из истории ингушского танца» в новом издании

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В Национальную библиотеку Ингушетии поступило издание, которое заинтересует любителей истории и особенностей ингушского танца, сообщила пресс-служба учреждения.

Речь идет о книге заслуженного работника культуры ЧИАССР, народного артиста Ингушетии Руслана Куркиева «Из истории ингушского танца» в новом, дополненном издании. Книга включает исследовательский материал по истории ингушского народного танца, начиная с древности. Автор приводит сведения из истории, фольклора, этнографии ингушского народа, обращается к трудам исследователей прошлого и современности.

В издании также дана информация о национальных танцах других кавказских народов. Для тех, кто умеет музицировать и владеет нотной грамотой, станет сюрпризом раздел книги с нотами ингушских народных мелодий, в том числе танцевальных.

«Подобное издание для культуры республики важно и востребовано. Новая книга наверняка вызовет большой читательский интерес и по своему содержанию, и по своему художественному и полиграфическому исполнению, дополненному уникальным фотоматериалом по истории ингушского танца», — отметила директор учреждения Радима Газдиева.

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