В Национальную библиотеку имени Джемалдина Яндиева поступила «Книга Памяти Республики Ингушетия»

Как сообщила пресс-служба библиотеки, издание является совместным исследовательским проектом Ингушского госуниверситета и ИнгНИИ. Автором и составителем книги является старший научный сотрудник отдела истории Ингушетии Тамара Яндиева, руководителем проекта — доктор филологических наук Нина Барахоева. Редакционная коллегия: М. Б. Долгиева, Л. Я. Арапханова, Я. С. Патиев, М. З. Сагов, М. М. Картоев.

«Книга Памяти Республики Ингушетия» — результат многолетней научной работы и полевых исследований автора, которые показывают, что уроженцы Ингушетии воевали на всех фронтах Великой Отечественной войны, во всех родах войск, а также участвовали в партизанском движении практически на всей территории страны.

В работе использованы материалы Центрального архива Минобороны РФ, Ингушского государственного музея краеведения имени Т. Х. Мальсагова, военных комиссариатов республики, областных архивов Казахстана. Кроме того, автор издания представляет воспоминания ветеранов войны и материалы из личного архива.

Издание содержит персональные данные уроженцев Ингушетии, призванных из Малгобекского, Назрановского, Пригородного и Сунженского районов, включая год рождения и год призыва каждого, а также биографические данные многих героев и фотоматериалы.

«Книга Памяти Республики Ингушетия» станет ценнейшим источником дальнейших исследований специалистов, а также документальным свидетельством фамильной чести и гордости практически каждой ингушской семьи. А мы выражаем благодарность руководству ИнгНИИ за ценный подарок и ждем всех желающих ознакомиться с новым изданием в читальном зале Национальной библиотеки", — отметила директор учреждения Радима Газдиева.