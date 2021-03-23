В Национальной библиотеке прошла презентация книги «Хроники истории ингушского народа»

Книга издана региональным министерством культуры в рамках 250-летнего юбилея вхождения Ингушетии в состав России. Авторами издания являются известный литератор и политолог Якуб Патиев и молодой историк Алихан Патиев.

В мероприятии приняли участие представители научной и творческой интеллигенции республики, в том числе библиотечные работники, журналисты, а также учащаяся молодежь.

В зале, где проходила презентация, была развернута книжная экспозиция, на которой были представлены более трех десятков изданий, автором или составителем которых является Якуб Патиев. Обзор его художественного наследия как исследователя, литературоведа, поэта сделал редактор и литературовед Хаваж Накостоев.

Начальник отдела искусств и досуговой деятельности Минкультуры Макка Куртоева, писатель-документалист Абдулазиз Яндиев и другие участники встречи отмечали значимость нового издания для сохранения исторической памяти у подрастающего и будущих поколений. Они также отмечали вклад Патиева в культурную, литературную, общественно-политическую жизнь Ингушетии и его невероятную трудоспособность.

«Якуб Султанович работает над составлением исторических хроник уже много лет, издавая их по мере накопления материала. Новый объемный том переизданной и дополненной материалом «Хроники...» является подлинной, документально точной, емкой по содержанию летописью многовекового исторического пути ингушского народа, отображенной в событиях, фактах и лицах», — сказала Куртоева.

Как отметил Якуб Патиев, «Хроника...» — открытая, живая книга, это не завершенный труд, работа в этом направлении будет вестись и в дальнейшем, информация будет дополняться с течением времени. Он подчеркнул, что работа составителя чрезвычайно ответственна, требует большого внимания и детального изучения.

Гости мероприятия задали авторам вопросы о том, как велась работа по составлению «Хроники...», и этот интересный диалог продолжился зачитыванием участниками встречи какого-либо сообщения из книги, на которое незамедлительно следовал комментарий автора-составителя.

В этих кратких описаниях чувствовалось дыхание прошедших давних времен и их неразрывная связь с нами, ныне живущими. По словам участников мероприятия, это сильно, удивительно и трогательно одновременно. Желающие могли получить в дар книгу с автографами авторов.