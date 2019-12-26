В Национальной библиотеке Ингушетии установлено новое оборудование для оцифровки документов и книг

0

В центре цифровых технологий Национальной библиотеки Ингушетии установлено новое оборудование, предназначенное для оцифровки разноформатных документов и книг, сообщает пресс-служба учреждения.

Обновление оборудования в библиотеке состоялось в рамках национального проекта «Цифровая культура», предусматривающего цифровизацию услуг, формирование и внедрение информационных технологий в культурном пространстве.

Оборудование было приобретено у ведущей российской ИТ-компании «Элар», занимающейся формированием в России рынка оцифровки, а также специализирующейся на производстве профессиональной техники для создания электронных информационных ресурсов, на разработке и внедрении различных информационных систем.

Для установки нового оборудования, а также оказания помощи сотрудникам библиотеки в его овладении корпорация «Элар» командировала в Ингушетию одного из своих опытных специалистов — ведущего сервис-инженера Олега Аристархова. Он обучил пользователей работе с оборудованием, его настройкой и эксплуатацией, ознакомил с мерами безопасности.

«Новый планетарный сканер «Элар», разработанный с использованием уникальных технологий, позволяет качественно и безопасно оцифровать любой документ, в том числе ветхий и поврежденный. Его приобретение облегчит работу специалистам центра цифровых технологий Национальной библиотеки и позволит повысить качество и производительность труда по обработке и оцифровке книжных памятников и архивных документов», — сказано в релизе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии проверят законность договора аренды лесных участков в Назрановском районе
Калиматов исполнит мечты четырех ребят — участников проекта «Елка желаний»
В Ингушетии пополнились ряды заслуженных работников культуры республики
Избирательной комиссией Ингушетии объявлен конкурс на лучшее освещение выборов в СМИ в будущем году
6 участников от Ингушетии прошли в полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России 2020»
Жители Ингушетии могут узнать о мерах социальной поддержки при помощи онлайн-сервиса «Социальный калькулятор»
В Экажево прошли публичные слушания бюджета Назрановского района
Студенты ИнгГУ в преддверии новогодних праздников проведут благотворительную акцию для больных детей
Газовая служба Ингушетии переходит на усиленный режим работы до 9 января
В Джейрахском районе Ингушетии определяется ущерб от штормового ветра
Трем сотрудникам ансамбля «Ингушетия» присвоены высокие звания за достижения в области культуры

Главное

Яндекс.Метрика

 