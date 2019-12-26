В Национальной библиотеке Ингушетии установлено новое оборудование для оцифровки документов и книг
В центре цифровых технологий Национальной библиотеки Ингушетии установлено новое оборудование, предназначенное для оцифровки разноформатных документов и книг, сообщает пресс-служба учреждения.
Обновление оборудования в библиотеке состоялось в рамках национального проекта «Цифровая культура», предусматривающего цифровизацию услуг, формирование и внедрение информационных технологий в культурном пространстве.
Оборудование было приобретено у ведущей российской ИТ-компании «Элар», занимающейся формированием в России рынка оцифровки, а также специализирующейся на производстве профессиональной техники для создания электронных информационных ресурсов, на разработке и внедрении различных информационных систем.
Для установки нового оборудования, а также оказания помощи сотрудникам библиотеки в его овладении корпорация «Элар» командировала в Ингушетию одного из своих опытных специалистов — ведущего сервис-инженера Олега Аристархова. Он обучил пользователей работе с оборудованием, его настройкой и эксплуатацией, ознакомил с мерами безопасности.
«Новый планетарный сканер «Элар», разработанный с использованием уникальных технологий, позволяет качественно и безопасно оцифровать любой документ, в том числе ветхий и поврежденный. Его приобретение облегчит работу специалистам центра цифровых технологий Национальной библиотеки и позволит повысить качество и производительность труда по обработке и оцифровке книжных памятников и архивных документов», — сказано в релизе.