В Национальной библиотеке Ингушетии стартовал новый проект «Школа IT-технологий»

Приглашенным экспертом выступил UX/UI-дизайнер, один из лучших «айтишников» Руслан Костоев. Он арт-директор широко известной в Ингушетии и за ее пределами фирмы «Intenzibne», интеллектуальным продуктом которой являются виртуальные экскурсии по воссозданным в своем первозданном виде древним поселениям горной Ингушетии, с ее жилыми, боевыми, сторожевыми башнями, храмами и склепами.

В 2019 году талантливый программист принял участие во Всенародном конкурсе разработчиков компьютерных игр, проходившем в Беларуси. Победителем одной из номинаций этого конкурса стала компьютерная игра «Дизель Ганс», одним из разработчиков которой является Руслан Костоев. После такой серьезной заявки с ингушскими разработчиками видеоигр был заключен дорогостоящий контракт.

Гостю, прекрасно ориентирующемуся в новых технологиях и понимающему всю важность их постижения, было что рассказать участникам мероприятия — студентам Сунженского колледжа управления и новых технологий. Руслан Костоев рассказал о развитии IT-технологий, мировых тенденциях, подчеркнул, что в современном мире невозможно быть в стороне от бурно развивающихся и все более входящих в нашу жизнь технологий и оставаться аутсайдером, цепляющимся за устаревшие методы.

В ходе своего выступления лектор ответил также на вопросы студентов и преподавателей. Так, рассказывая об опыте успешного применения их учебным заведением методов дистанционного обучения студентов весной 2020 года, преподаватель колледжа Амир Богатырев высказал мнение, чтобы программисты нацелили внимание на возникающие при дистанционном обучении проблемы и разработали специальную программу, облегчающую учащимся эту задачу.

«Думается, что после такого интересного общения со специалистом IT-технологий многие студенты захотят повышать свои знания в этой области на семинарах, лекциях и мастер-классах, которые будут в дальнейшем проходить на базе Национальной библиотеки в рамках «Школы IT-технологий», — отметила организатор мероприятия начальник Центра детского и юношеского чтения Тамара Муталиева.