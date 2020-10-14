В Национальной библиотеке Ингушетии состоялся мастер-класс по ораторскому искусству для студентов
В Национальной библиотеке Ингушетии состоялся мастер-класс по ораторскому искусству для учащихся Сунженского колледжа управления и новых технологий, сообщила пресс-служба НБРИ.
Мероприятие провела заведующая отделом текущей и ретроспективной периодики Хава Гадаборшева, имеющая опыт проведения массовых мероприятий как их организатор и ведущая.
На мастер-классе студенты узнали о наиболее часто допускаемых ошибках в выступлениях, а также проработали интересные упражнения на развитие навыков общения и постановку речи.
«Хороший оратор должен владеть основами психологии и актёрского мастерства, философии и аналитики. Да и в целом, умение красиво и аргументированно говорить пригодится каждому человеку для грамотного выражения своих мыслей и отстаивания своей точки зрения», — отметила Хава Гадаборшева.
Именно поэтому, по ее словам, студенты колледжей республики активно участвуют в мастер-классах по основам риторики, на которых их учат говорить убедительно, правильно составлять тексты, уверенно защищать свои научные работы.
Идея проведения подобных мероприятий в Национальной библиотеке реализуется уже почти два года, и это время показало востребованность обучающих занятий.