В Национальной библиотеке Ингушетии состоялся мастер-класс по ораторскому искусству для студентов

Мероприятие провела заведующая отделом текущей и ретроспективной периодики Хава Гадаборшева, имеющая опыт проведения массовых мероприятий как их организатор и ведущая.

На мастер-классе студенты узнали о наиболее часто допускаемых ошибках в выступлениях, а также проработали интересные упражнения на развитие навыков общения и постановку речи.

«Хороший оратор должен владеть основами психологии и актёрского мастерства, философии и аналитики. Да и в целом, умение красиво и аргументированно говорить пригодится каждому человеку для грамотного выражения своих мыслей и отстаивания своей точки зрения», — отметила Хава Гадаборшева.

Именно поэтому, по ее словам, студенты колледжей республики активно участвуют в мастер-классах по основам риторики, на которых их учат говорить убедительно, правильно составлять тексты, уверенно защищать свои научные работы.

Идея проведения подобных мероприятий в Национальной библиотеке реализуется уже почти два года, и это время показало востребованность обучающих занятий.