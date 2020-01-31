В Национальной библиотеке Ингушетии состоялась встреча читателей с писателем Бадрудином Горчхановым

Мероприятие было организовано совместно с Союзом писателей республики и приурочено к 55-летнему юбилею Бадрудина Хасултановича. На встрече собрались представители творческой и научной интеллигенции, студенты и школьники, почитатели таланта заслуженного работника культуры Ингушетии.

Директор Национальной библиотеки Радима Газдиева поздравила юбиляра и передала ему поздравительный адрес министра культуры, в котором высоко отмечался вклад писателя в развитие ингушской литературы и культуры, а также подарочный сувенир. Газдиева рассказала о деятельности библиотеки по популяризации национальных авторов и, в частности, творчества Бадрудина Горчханова. Ведь первый авторский сборник стихов Бадрудина Горчханова «Муг1арле» вышел в издательском центре НБ РИ в 2001 году в рамках проекта «Библиотека поэзии».

Председатель правления Союза писателей Ингушетии Раиса Дидигова в своем выступлении сделала обзор главных достижений писателя за его более чем тридцатилетний путь на литературном поприще.

С анализом творчества Бадрудина Горчханова выступил известный литературовед, редактор НБ РИ, зам. председателя правления СП РИ Хаваш Накостоев. Как знаток литературы, он дал высокую оценку таланту Горчханова, подчеркнув, что по степени мастерства, по безупречности стиля, глубине знания родного языка, соблюдению норм литературных жанров его творчество соотносимо с творчеством классиков.

С обзором книжно-иллюстративной выставки, посвященной творчеству Б. Горчханова, выступила зав. НКО Зарема Евлоева. Также состоялась презентация биобиблиографического справочного указателя «Горчханнаькъан Бадрудин: кхоллама никъ» («Бадрудин Горчханов: путь в творчестве»), выпущенного Национальной библиотекой к 55-летию писателя.

Украшением мероприятия стали песни на стихи Горчханова, которые исполнила солистка ингушской филармонии Любовь Барахоева.