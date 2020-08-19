Библиотека

В Национальной библиотеке Ингушетии состоялась презентация АИБС «МегаПро»

0

В Национальной библиотеке Ингушетии состоялась презентация автоматизированной интегрированной библиотечной системы (АИБС) «МегаПро», сообщает пресс-служба учреждения.

Презентацию провел генеральный директор ООО «Дата Экспресс» Владимир Грибов, который рассказал библиотекарям о работе модулей web-системы нового поколения «МегаПро», которая может использоваться как в традиционном, так и в «облачном» вариантах.

По словам московского гостя, несомненным преимуществом системы является работа с любым модулем программы через web-интерфейс как в локальной вычислительной сети, так и из любой точки сети интернет, сочетание классических и новых функциональных возможностей, интеграция с другими информационными системами и сервисами, удобство для пользователей и многое другое.

Директор Национальной библиотеки Радима Газдиева отметила, что визит генерального директора «Дата Экспресс» открывает новые возможности для сотрудничества в области автоматизированной библиотечной корпоративной сети, а также создания сводного электронного каталога всех централизованных библиотечных систем Ингушетии.

Владимир Грибов в свою очередь поблагодарил Радиму Газдиеву за знакомство с главной библиотекой республики и ее коллективом, отметив, что тот, кто учится и постоянно стремится к новым знаниям и свершениям, имеет будущее.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
«Сад-Гигант Ингушетия» оштрафовали на 165 тыс. рублей за столкновение автобусов с работниками
В сельском поселении Кантышево Ингушетии к началу учебного года откроется новая школа на 540 мест
В Ингушетии на 20 депутатских мандатов горсовета Сунжи претендуют 50 кандидатов
В Ингушетии проходят мероприятия, посвященные 125-летию со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина
Ингушский футболист Солтмурад Бакаев отличился голом в матче «Рубина» с «ЦСКА»
Спортсмен из Назрани Магомед Сейтиев стал серебряным призером чемпионата России по тяжелой атлетике
Ингушский спортсмен Хас-Магомед Балаев стал серебряным призером чемпионата России по тяжелой атлетике
В Ингушетии в рамках «Ночи кино» на территории Мемориала памяти и славы пройдет квест «История в кадрах»
Мошенники украли с банковской карты жителя Ингушетии более 15 тыс. рублей
Число заразившихся Covid-19 в Ингушетии превысило 4,2 тыс. человек
Жителей Ингушетии приглашают к участию в конкурс творческих работ «РГО: вместе 175 лет»

Главное

Яндекс.Метрика

 