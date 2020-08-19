В Национальной библиотеке Ингушетии состоялась презентация АИБС «МегаПро»

Презентацию провел генеральный директор ООО «Дата Экспресс» Владимир Грибов, который рассказал библиотекарям о работе модулей web-системы нового поколения «МегаПро», которая может использоваться как в традиционном, так и в «облачном» вариантах.

По словам московского гостя, несомненным преимуществом системы является работа с любым модулем программы через web-интерфейс как в локальной вычислительной сети, так и из любой точки сети интернет, сочетание классических и новых функциональных возможностей, интеграция с другими информационными системами и сервисами, удобство для пользователей и многое другое.

Директор Национальной библиотеки Радима Газдиева отметила, что визит генерального директора «Дата Экспресс» открывает новые возможности для сотрудничества в области автоматизированной библиотечной корпоративной сети, а также создания сводного электронного каталога всех централизованных библиотечных систем Ингушетии.

Владимир Грибов в свою очередь поблагодарил Радиму Газдиеву за знакомство с главной библиотекой республики и ее коллективом, отметив, что тот, кто учится и постоянно стремится к новым знаниям и свершениям, имеет будущее.