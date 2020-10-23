Конференция

В Национальной библиотеке Ингушетии состоялась читательская конференция «Ислам в творчестве Бунина»

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В Национальной библиотеке Ингушетии состоялась читательская конференция «Ислам в творчестве Ивана Алексеевича Бунина», приуроченная к 150-летию со дня рождения классика русской литературы, сообщила пресс-служба учреждения.

В читательской конференции приняли участие ученые-филологи, преподаватели-словесники, члены ИРО «Союз женщин России», преподаватели основ религии, студенты филологического факультета ИнгГУ, учащиеся колледжа.

Открыла конференцию организатор и ведущая встречи, заведующая Отделом обслуживания читателей Елизавета Шадиева. Во вступительном слове она отметила, что Бунину принадлежит свыше двух десятков стихотворений, посвященных исламу, в которых автор обнаруживает глубокий интерес и глубину погружения в исламскую тематику.

Участникам конференции были представлены традиционная и виртуальная версии выставки «Я обречен познать тоску всех стран и всех времен...», а также фрагменты документального фильма о жизни и творчестве И. А. Бунина.

Иван Алексеевич Бунин является автором первого и единственного в истории русской поэзии сборника «Ислам», который рискнул выпустить только в 1905 году после принятия в Российской империи закона о веротерпимости. Эти стихи были созданы Буниным под впечатлением богатого опыта общения и проживания в мусульманской среде во время долгих путешествий по странам Востока и Африки, изучения смыслов сур и аятов Корана, тронувших его душу.

В рамках конференции свой доклад предоставила кандидат филологических наук, преподаватель ИнгГУ Танзила Горчханова. Своим мнением о духовном состоянии современного общества, представленном через призму стихов Бунина, поделился богослов, преподаватель предмета «Основы религии» Юнус Чаниев. С интересными докладами по теме конференции выступили студентки ИнгГУ Пятимат Измайлова и Фатима Нальгиева.

Заведующая отделом текущей и ретроспективной периодики Хава Гадаборшева прочла наиболее тронувшее ее стихотворение из сборника «Ислам» Ивана Бунина, с гармонично подобранной фоновой музыкой, а также представила свой краткий аналитический разбор этого произведения.

В заключение заместитель директора библиотеки Лидия Мальсагова поблагодарила всех участников мероприятия и выказала надежду, что данная читательская конференция послужит не только стимулом к изучению творчества Бунина, но и к более глубокому познанию Слова Божьего — Корана.

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