Депортация

В Национальной библиотеке Ингушетии состоялась читательская конференция «Черная среда»

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В Национальной библиотеке Ингушетии состоялась читательская конференция «Черная среда», посвященная 76-й годовщине депортации ингушского народа, сообщает пресс-служба учреждения.

В мероприятии приняли участие творческая интеллигенция республики, преподаватели, студенты и школьники. Среди почетных гостей были члены Союза писателей Ингушетии Раиса Дидигова, Аббас Матиев, Муса Мартазанов, Аслан Кодзоев и другие.

Главной задачей конференции стало обсуждение книг ингушских писателей, которые в своих произведениях раскрыли тему депортации. Многие из этих произведений были представлены на книжной выставке «Депортация в научной и художественной литературе», обзор которой провела заведующая национально-краеведческим отделом Зарема Евлоева.

Председатель Союза писателей Ингушетии Раиса Дидигова обратила внимание молодого поколения на необходимость помнить историю своего народа, чтобы не утратить национальной идентичности. Она рассказала историю создания своей «Баллады о выселении», которую написала в 1992 году и которая стала популярной еще до своей публикации.

Автор-составитель Аббас Матиев рассказал историю создания сборника произведений о депортации «Бехке доаца кхаьра» («Не виновная среда»). Начальник центра «Доступная среда» Адам Сагов представил собравшимся аудиокнигу Саида Чахкиева «Золотые столбы».

«Участники конференции обсудили произведения, посвященные теме депортации. В сознании наших потомков должны быть запечатлены трагические страницы истории народа, чтобы они брали пример с представителей старшего поколения, которым их мужество и сплоченность помогли пережить это страшное испытание», — отметила Зарема Евлоева.

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