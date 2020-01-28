В Национальной библиотеке Ингушетии состоится встреча читателей с писателем Бадрудином Горчхановым

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Бадрудин Горчханов

30 января в Национальной библиотеке Ингушетии состоится встреча читателей с одним из самых ярких современных писателей республики Бадрудином Горчхановым, сообщает пресс-служба учреждения.

Мероприятие приурочено к 55-летнему юбилею писателя.

О творческом пути Бадрудина Горчханова расскажут ученые и коллеги-писатели, прозвучат песни на его слова, будут показаны фрагменты из спектаклей по мотивам его пьес.

Для читателей будут работать книжная и электронная выставки. Пройдет презентация библиографического указателя «Горчханов Бадрудин — кхоллама никъ» к 55-летию писателя.

Начало мероприятия — в 11:00.

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