В Национальной библиотеке Ингушетии состоится встреча читателей с писателем Бадрудином Горчхановым
30 января в Национальной библиотеке Ингушетии состоится встреча читателей с одним из самых ярких современных писателей республики Бадрудином Горчхановым, сообщает пресс-служба учреждения.
Мероприятие приурочено к 55-летнему юбилею писателя.
О творческом пути Бадрудина Горчханова расскажут ученые и коллеги-писатели, прозвучат песни на его слова, будут показаны фрагменты из спектаклей по мотивам его пьес.
Для читателей будут работать книжная и электронная выставки. Пройдет презентация библиографического указателя «Горчханов Бадрудин — кхоллама никъ» к 55-летию писателя.
Начало мероприятия — в 11:00.