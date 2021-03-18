В Национальной библиотеке Ингушетии состоится мероприятие, посвященное 60-летию историка Нурдина Кодзоева

Мероприятие пройдет при участии научной и творческой интеллигенции республики, учащейся молодежи. В читальном зале работают книжная и виртуальная выставки, посвященные творчеству Н. Д. Кодзоева.

«Приглашаем всех желающих. Напоминаем о соблюдении масочного режима в общественных местах», — сказано в релизе.

Начало мероприятия — в 11:00.