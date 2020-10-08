В Национальной библиотеке Ингушетии состоится конференция «Битва за Кавказ: Малгобекская оборонительная операция»
9 октября в Национальной библиотеке Ингушетии состоится конференция «Битва за Кавказ: Малгобекская оборонительная операция», сообщает пресс-служба учреждения.
Мероприятие приурочено к Дню разгрома немецко-фашистский войск на Кавказе и посвящено одному из важнейших этапов Великой Отечественной войны — Малгобекской оборонительной операции.
Мероприятие пройдет при участии ученых республики, творческой интеллигенции, учащейся молодежи.
«Ждем всех, кто интересуется подвигами защитников Малгобека и историей Ингушетии в целом», — сказано в релизе.
Начало мероприятия — в 10:00.