В Национальной библиотеке Ингушетии состоится конференция «Битва за Кавказ: Малгобекская оборонительная операция»

Мероприятие приурочено к Дню разгрома немецко-фашистский войск на Кавказе и посвящено одному из важнейших этапов Великой Отечественной войны — Малгобекской оборонительной операции.

Мероприятие пройдет при участии ученых республики, творческой интеллигенции, учащейся молодежи.

«Ждем всех, кто интересуется подвигами защитников Малгобека и историей Ингушетии в целом», — сказано в релизе.

Начало мероприятия — в 10:00.