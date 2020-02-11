В Национальной библиотеке Ингушетии школьники учились пользоваться каталогами

Мероприятие было организовано сотрудниками информационно-библиографического отдела в рамках цикла мероприятий по распространению библиотечных библиографических знаний среди читателей.

Урок начался с экскурсии по библиотеке, в ходе которой школьники получили представление о деятельности информационно-библиографического отдела, а также о работе других отделов, посетили хранилища библиотечных фондов.

В ходе библиотечного урока библиографы знакомили ребят с азами пользования печатными и электронными каталогами и картотеками. Под руководством ведущего библиографа Раисы Таркоевой учащиеся самостоятельно учились находить информацию по собственным запросам, используя библиотечные каталоги.

Библиотекари познакомили юных читателей с работающими в читальном зале книжными выставками, провели их краткий обзор, а также рассказали об участии Национальной библиотеки в общероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения.