В Национальной библиотеке Ингушетии пройдет читательская конференция «Ислам в творчестве И. А. Бунина» к 150-летию поэта
22 октября в Национальной библиотеке Ингушетии пройдет читательская конференция «Ислам в творчестве И. А. Бунина», сообщила пресс-служба учреждения.
«В творчестве Ивана Бунина исламская тематика занимает особое место. Он автор первого и единственного в истории русской поэзии сборника «Ислам», вышедшего в 1905 году», — сказано в релизе.
В рамках конференции выступят ученые республики, студенты, богословы, которые раскроют духовные аспекты творчества Бунина.
В ходе мероприятия прозвучат поэтические произведения поэта, посвященные исламу, состоится показ фрагментов документального фильма о писателе.
Также состоится презентация книжно-иллюстративной и виртуальной выставки «Я обречен познать тоску всех стран и всех времен...».
Начало мероприятия — в 11:00.