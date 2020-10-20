Конференция

В Национальной библиотеке Ингушетии пройдет читательская конференция «Ислам в творчестве И. А. Бунина» к 150-летию поэта

0

22 октября в Национальной библиотеке Ингушетии пройдет читательская конференция «Ислам в творчестве И. А. Бунина», сообщила пресс-служба учреждения.

«В творчестве Ивана Бунина исламская тематика занимает особое место. Он автор первого и единственного в истории русской поэзии сборника «Ислам», вышедшего в 1905 году», — сказано в релизе.

В рамках конференции выступят ученые республики, студенты, богословы, которые раскроют духовные аспекты творчества Бунина.

В ходе мероприятия прозвучат поэтические произведения поэта, посвященные исламу, состоится показ фрагментов документального фильма о писателе.

Также состоится презентация книжно-иллюстративной и виртуальной выставки «Я обречен познать тоску всех стран и всех времен...».

Начало мероприятия — в 11:00.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушетии выделено 460 млн руб. для комплексного развития отдаленных сел
В Ингушетии проводится проверка по факту обнаружения тела жителя Узбекистана
За 9 месяцев текущего года объем строительных работ в Ингушетии вырос почти на 30%
В домах подозреваемых в убийстве братьев Эльджаркиевых нашли оружие и боеприпасы в Ингушетии
Журналист Матиев призвал жюри конкурса «Проба пера» не слишком строго оценивать работы участников на родном языке
Боец Адам Хамхоев одержал победу на мастерском турнире в Нальчике
Власти Ингушетии намерены строить зернохранилища при поддержке федерального центра
Минсельхоз Ингушетии перечислил проекты, позволяющие довести валовое производство продукции до 50% в год
В рамках акции «Призывник» в Ингушетии прошли проводы в армию новобранцев
В акционерные общества преобразуют сельскохозяйственные ГУПы в Ингушетии
Отечественные сериалы и зарубежные фильмы: что смотрят жители Ингушетии в сети

Главное

Яндекс.Метрика

 