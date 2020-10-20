В Национальной библиотеке Ингушетии пройдет читательская конференция «Ислам в творчестве И. А. Бунина» к 150-летию поэта

«В творчестве Ивана Бунина исламская тематика занимает особое место. Он автор первого и единственного в истории русской поэзии сборника «Ислам», вышедшего в 1905 году», — сказано в релизе.

В рамках конференции выступят ученые республики, студенты, богословы, которые раскроют духовные аспекты творчества Бунина.

В ходе мероприятия прозвучат поэтические произведения поэта, посвященные исламу, состоится показ фрагментов документального фильма о писателе.

Также состоится презентация книжно-иллюстративной и виртуальной выставки «Я обречен познать тоску всех стран и всех времен...».

Начало мероприятия — в 11:00.