В Национальной библиотеке Ингушетии прошло мероприятие в рамках акции «Читающая армия правнуков Победы»

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В Национальной библиотеке Ингушетии в рамках межрегиональной патриотической акции «Читающая армия правнуков Победы» прошло мероприятие, посвященное Дню полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады 27 января 1944-гогода, сообщает пресс-служба учреждения.

Участниками культурно-просветительского мероприятия стали студенты Сунженского колледжа управления и новых технологий и их преподаватели.

Заместитель директора по библиотечной работе Лидия Мальсагова рассказала о цели и задачах мероприятия, в том числе о проходящей по России акции в рамках 75-й годовщины Великой Победы.

На основе материалов книжно-иллюстративной выставки «Блокадный Ленинград: летопись мужества» Лидия Мальсагова рассказала об этих запечатленных в истории страшных и полных героизма событиях. Участники мероприятия узнали о том, какие страдания и потери выпали на долю ленинградцев и оборонявших город от захватчиков советских солдат.

«Невероятное мужество, стойкость, героизм проявили и простые жители города, и его защитники, среди которых были наши земляки, в память о которых на Пискарёвском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга установлена памятная плита «Славным воинам Ингушетии — защитникам блокадного Ленинграда», — отметила ведущая мероприятия.

Студенты также ознакомились с развернутой в читальном зале еще одной выставкой-экспозицией «Коллекция в дар НБ РИ ко Дню 75-й годовщины Великой Победы в Великой Отечественной войне от Я. С. Патиева», состоящей из изданий военной тематики.

Хава Гадаборшева, заведующая отделом текущей и ретроспективной периодики, рассказала о героических фактах и именах военной истории Отечества, в том числе о событиях времен второй мировой войны.

В рамках действующего в учреждении проекта «Библиотечный кинодворик» сотрудники библиотеки организовали для участников мероприятия показ документального фильма о Великой Отечественной войне, который был воспринят с большим интересом.

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