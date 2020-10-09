В Национальной библиотеке Ингушетии прошло мероприятие, посвященное Малгобекской оборонительной операции

Тамара Яндиева, старший научный сотрудник отдела истории Ингушетии ИнгНИИ ГН имени Чаха Ахриева, преподаватель ИнгГУ, в своем докладе осветила основные этапы и значение Малгобекской оборонительной операции, ответила на вопросы аудитории.

В ходе мероприятия состоялась презентация развернутой в читальном зале библиотеки экспозиции «Битва за Кавказ: Малгобекская оборонительная операция».

Эсет Плиева, заместитель директора Государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова, рассказала о деятельности музея по поиску и пропаганде материалов об уроженцах Ингушетии — участниках Великой Отечественной войне и Малгобекской оборонительной операции, в частности.

Краевед Магомед Часыгов рассказал о трудной и героической жизни своей бабушки, Часыговой-Дудурговой Райхант Дударовне. Он поведал о том, что рассказывала ему бабушка Райхант о тех страшных событиях, происходивших на Малгобекской земле, свидетелем и участницей которых она была в составе добровольческого отряда из числа местных жителей, преимущественно женщин. За мужество и отвагу при спасении раненых с поля битвы Райхант Дударовна была в то время награждена медалью, но и медаль, и удостоверение к ней остались дома, когда ее, как и всех ингушей, депортировали в 1944 году.

Мероприятие прошло с участием преподавателей истории, библиотекарей школ республики, а также учащихся Многопрофильного колледжа региона.

В ходе встречи были показаны фрагменты программ НТРК «Ингушетия», посвященных защитникам Малгобека, тележурналиста Мадины Евлоевой.