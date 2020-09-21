В Национальной библиотеке Ингушетии прошла экскурсия для учащихся сунженской школы

Первый визит в главную библиотеку республики второклассников с их классным руководителем Фатимой Евлоевой был организован Центром обслуживания детей и юношества. Библиотекари постарались, чтобы детям было интересно и это событие осталась в их памяти одним из ярких воспоминаний детства. Маленьких читателей встретила «Книжная фея», в роли которой неизменно выступает одна из опытнейших библиотекарей Амина Базоркина.

Ее увлекательный рассказ о книгах дети воспринимали с интересом и живым вниманием. Они узнали, какой долгий и сложный путь проходит книга до того, как попасть в руки читателей, труд скольких людей вложен в ее создание, и насколько бережно надо относиться к ней.

Маленьких экскурсантов провели по всем отделам библиотеки, сотрудники которых в доступной детскому пониманию форме рассказали о своей работе. Детям также показали, как и где хранятся книги, журналы, газеты, а в отделе периодики они услышали рассказ о самых ярких и интересных для них изданиях.

В свою очередь школьники прочли библиотекарям стихотворения наизусть, в том числе посвященные библиотеке.