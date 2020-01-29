В Национальной библиотеке Ингушетии прошел правовой час о развитии малого бизнеса

Как сообщает пресс-служба учреждения, на встречу с аудиторией были приглашены представитель Ингушского регионального отделения Ассоциации юристов России Анзор Аушев, заместитель городского главы Руслан Тумгоев, руководитель Центра содействия малому бизнесу Магомет Матиев.

Гости осветили вопросы и проблемы развития малого и среднего предпринимательства в республике, раскрыли его нормативно-правовое регулирование на основании законов РФ.

Все выступления были содержательными и отличались высокой мотивационной направленностью для молодежи, так как от сегодняшних студентов будет завтра зависеть благосостояние не только их собственных семей, но и процветание родной республики.