В Национальной библиотеке Ингушетии прошел показ фильма о блокадном Ленинграде
В Национальной библиотеке Ингушетии в рамках проекта «Библиотечный кинодворик» прошел показ художественного фильма «Жила-была девочка» о жизни блокадного Ленинграда, сообщает пресс-служба учреждения.
Киносеанс продолжил цикл мероприятий, приуроченных к 75-летию Великой Победы, а также ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
В мероприятии приняли участие представители учащейся молодежи, которые увидели этот фильм впервые.
«Его просмотр стал для них открытием в познании истории отечественного кинематографа военных лет и погружением в события, происходившие в блокадном Ленинграде», — отметили библиотекари.
Сюжет фильма рассказывает об истории двух маленьких ленинградских девочек, живущих в осаждённом вражескими войсками городе и наравне со всеми перенесших тяготы блокады.
Фильм, воссоздающий в точности суровые реалии военного времени, не оставил равнодушными зрителей. Они не скрывали своих эмоций и в заключение мероприятия выразили библиотекарям благодарность за приглашение на показ фильма.
«Это стало подтверждением верности выбора картины и подчеркнуло еще раз, что у нас замечательная, отзывчивая молодежь», — отметили организаторы мероприятия.