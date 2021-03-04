Выставка

В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка, приуроченная ко Всемирному дню писателя

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В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка «Вдохновение на кончике пера», приуроченная ко Всемирному дню писателя, сообщила пресс-служба учреждения.

На выставке представлены произведения мировой классики, а также ингушских писателей, являющиеся важнейшей частью национального культурного наследия.

«Ингушская литература прошла путь своего развития от фольклора до романа-эпопеи. Старшее и среднее поколение ингушских писателей и поэтов сыграли большую роль в развитии национальной литературы. Они создали алфавит, писали свои произведения на родном и русском языках, выступали за глубокое изучение родного языка, за создание национальной литературы», — рассказала директор библиотеки Радима Газдиева.

Она отметила, что в настоящее время ингушская литература развивается практически во всех художественных жанрах, и пригласила посетить выставку, раскрывающую этапы становления и развития национальной литературы.

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