В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка, приуроченная ко Всемирному дню писателя

На выставке представлены произведения мировой классики, а также ингушских писателей, являющиеся важнейшей частью национального культурного наследия.

«Ингушская литература прошла путь своего развития от фольклора до романа-эпопеи. Старшее и среднее поколение ингушских писателей и поэтов сыграли большую роль в развитии национальной литературы. Они создали алфавит, писали свои произведения на родном и русском языках, выступали за глубокое изучение родного языка, за создание национальной литературы», — рассказала директор библиотеки Радима Газдиева.

Она отметила, что в настоящее время ингушская литература развивается практически во всех художественных жанрах, и пригласила посетить выставку, раскрывающую этапы становления и развития национальной литературы.