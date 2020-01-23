В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка, посвященная книгам-юбилярам 2020 года

Вниманию читателей представлены книги из фондов национально-краеведческого отдела. В их числе книги Орцхо Мальсагова «Турпала т1ом» и Хаджи-Бекира Муталиева «Хьалхара денош», изданные 60 лет назад.

55 лет исполняется книгам «Наькъаш къастача» Ахмеда Ведзижева и «Дега г1озале» Багаудина Зязикова. Юбиляром является рассказ Ахмета Бокова «Буран» (50 лет), по 35 лет — романам Ибрагима Дахкильгова «Берд» и Доухан Балаевой «Мадина», 10 лет — художественно-документальной повести «Шагнувший в бессмертие» Бориса Шадыжева. 5 лет назад вышли книги «Трудный путь возрождения» Канта Малусси и «Элбазкъий зама» Иссы Кодзоева.

Подробнее обо всех представленных на выставке книгах-юбилярах можно узнать, посетив библиотеку, сказано в релизе.