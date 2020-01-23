В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка, посвященная книгам-юбилярам 2020 года

0

В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка «Книги-юбиляры», на которой представлены произведения классиков и современных авторов ингушской литературы, которым в 2020 году исполнится круглая дата со дня выхода в свет, сообщает пресс-служба учреждения.

Вниманию читателей представлены книги из фондов национально-краеведческого отдела. В их числе книги Орцхо Мальсагова «Турпала т1ом» и Хаджи-Бекира Муталиева «Хьалхара денош», изданные 60 лет назад.

55 лет исполняется книгам «Наькъаш къастача» Ахмеда Ведзижева и «Дега г1озале» Багаудина Зязикова. Юбиляром является рассказ Ахмета Бокова «Буран» (50 лет), по 35 лет — романам Ибрагима Дахкильгова «Берд» и Доухан Балаевой «Мадина», 10 лет — художественно-документальной повести «Шагнувший в бессмертие» Бориса Шадыжева. 5 лет назад вышли книги «Трудный путь возрождения» Канта Малусси и «Элбазкъий зама» Иссы Кодзоева.

Подробнее обо всех представленных на выставке книгах-юбилярах можно узнать, посетив библиотеку, сказано в релизе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Калиматов: «Уровень преступности в республике в разы ниже, чем в среднем по СКФО и России в целом»
В Ингушетии задержан и «вор в законе» по прозвищу «Муса Ингуш»
Житель Ингушетии проведет четыре года в колонии за вымогательство крупной суммы денег
В Национальной библиотеке Ингушетии прошло мероприятие в рамках акции «Читающая армия правнуков Победы»
Ингушские газовики обеспечат ускоренное подключение к газу новостроек для переселенцев в Малгобеке
В Министерстве культуры республики обсудили организацию гастрольной деятельности ансамбля «Ингушетия»
В Общественной палате Ингушетии прошёл «круглый стол», посвящённый борьбе с терроризмом и экстремизмом
В Ингушетии пособия по уходу за детьми будут перечисляться на банковскую карту «Мир»
В центральной части Карабулака прекращена подача электроснабжения
В Карабулаке провели акцию «Без светоотражателя небезопасно»
Юные ингушские боксёры успешно выступили на первенстве РФСО «Спартак» в Анапе

Главное

Яндекс.Метрика

 