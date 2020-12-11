Выставка

В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка ко Дню Конституции Российской Федерации

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В Национальной библиотеке Ингушетии проходит тематическая книжная выставка «Мир твоих прав», посвященная отмечаемому 12 декабря Дню Конституции Российской Федерации, сообщает пресс-служба учреждения.

Издания, представленные на выставке, предназначены в первую очередь для преподавателей, учащихся старших классов и студентов, обучающихся юриспруденции.

Читатели получат информацию об Основном Законе российского государства, а также об истории установления праздничной даты. Также вниманию посетителей предложены публикации из периодических изданий и информационные сообщения по тематике выставки.

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