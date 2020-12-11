В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка ко Дню Конституции Российской Федерации

Издания, представленные на выставке, предназначены в первую очередь для преподавателей, учащихся старших классов и студентов, обучающихся юриспруденции.

Читатели получат информацию об Основном Законе российского государства, а также об истории установления праздничной даты. Также вниманию посетителей предложены публикации из периодических изданий и информационные сообщения по тематике выставки.