В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка к 65-летию со дня рождения народного поэта Магомеда Вышегурова

На выставке представлены авторские сборники стихов «Назам», «Бочал», «Эздел», «Маьлха г1алг1ай», сборники, в которые вошли произведения Вышегурова, такие как «Баьца т1а тхир», «Антология ингушской поэзии», «Г1алг1ай поэзи антологии» и другие, а также журналы и газеты, где были опубликованы литературоведческие исследования творчества народного поэта.

Магомед Султанович Вышегуров родился 23 декабря 1955 года в селе Федоровка Кустанайской области Казахской ССР. Учился на историческом факультете ЧИГУ, затем работал школьным учителем, корреспондентом газеты «Сердало», редактором альманаха «Лоаман 1уйре» («Утро гор»). Поэт был членом Союза писателей России, руководил правлением Союза писателей Ингушетии с 1992 по 2000 год.