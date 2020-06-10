В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка к 110-летию со дня рождения классика ингушской литературы Хаджи-Бекира Муталиева

На выставке представлены материалы о жизни и творчестве писателя, посетить ее можно будет совсем скоро, после снятия карантинных ограничений и начала обслуживания читателей библиотеки, с 15 июня. Виртуальная версия выставки доступна читателям уже сейчас на сайте библиотеки.

Хаджи-Бекир Шовхалович Муталиев родился 10 июня 1910 года в ингушском селении Экажево. Учился в назрановской школе, затем в Ингушском педагогическом техникуме. Творческий путь писателя начался в 20-е годы прошлого столетия, когда происходило становление ингушской национальной литературы.

В фонде национально-краеведческого отдела хранитсябольшой объем творческого наследия выдающегося писателя — авторские и коллективные сборники, в которых собраны прозаические и стихотворные произведения (начиная от самых первых), публикации в периодической печати, исследовательские работы ингушских критиков и литературоведов о его жизни и творчестве, справочно-библиографические издания. Практически все эти книги и публикации включены в изданный библиотекой библиографический указатель «Он славил родину свою...», которым открывается выставка.