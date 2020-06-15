Выставка

В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка к 110-летию со дня рождения Идриса Базоркина

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В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка, посвященная 110-летию со дня рождения классика национальной литературы Идриса Базоркина, сообщила пресс-служба учреждения.

Специалисты библиотеки подготовили не только книжно-иллюстративную выставка в традиционном формате, но и виртуальную выставку, знакомящую читателей с богатым творческим наследием народного писателя.

Творчество Идриса Базоркина представлено на выставке романом «Из тьмы веков» в изданиях разных лет, включая самое первое, повестью «Призыв», 6-томным (полным) собранием сочинений и другими книгами.

Также здесь представлены исследования литературоведов Я. Патиева, А. Евлоевой, Л. Харсиевой, М. Яндиевой и других о жизни и творчества И. М. Базоркина, справочно-библиографические издания, в том числе подготовленные и изданные Национальной библиотекой.

Максимально полные сведения о произведениях Базоркина, публикациях о нем в книгах и периодических изданиях вошли в биобиблиографический указатель, выпущенный в национально-краеведческом отделе библиотеки.

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