В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка к 110-летию со дня рождения общественного деятеля Султана Плиева

На выставке читатели могут познакомиться с материалами о жизни и деятельности Султана Хадисовича Плиева, опубликованными в книгах и периодических изданиях.

«Его жизнь была безоглядно посвящена своему народу, в отрыве от которого он себя не мыслил, на каком бы посту ни находился. Честности и принципиальности он придерживался во всем и со всеми, эти качества были критерием во всех его делах. Доверчивый, открытый, добрый и отзывчивый человек, он всегда откликался на просьбы людей, радушно принимал их у себя дома, старался им помочь. До последних дней шли люди к Султану Плиеву за помощью, советом, просто за общением с уважаемым и любимым человеком», — сказано в релизе.