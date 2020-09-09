В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжно-иллюстративная выставка, посвященная Международному дню солидарности журналистов
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжно-иллюстративная выставка «Пусть перо острее станет», посвященная Международному дню солидарности журналистов, сообщает пресс-служба учреждения.
На выставке представлены материалы, освещающие историю зарождения этого профессионального праздника, книги и библиографические указатели.
История ингушской журналистики освещена на выставке книгами и статьями из старейшей общенациональной газеты «Сердало», рассказывающими о деятельности Союза журналистов Ингушетии и об известных журналистах республики — Лидии Яндиевой, Рае Гайтукиевой, Лейле Тамасхановой, Юсупе Курскиеве, Юсупе Чахкиеве, Султане Шадиеве и других.
Напомним, Международный день солидарности журналистов был учрежден в 1958 году по решению IV конгресса Международной организации журналистов. Дата для этого знаменательного дня была выбрана в память о чешском журналисте, литературном и театральном критике и публицисте Юлиусе Фучике, казнённом гестаповцами 8 сентября 1943 года.