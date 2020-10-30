В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка «Трагедия ингушского народа»

На выставке представлены материалы, правдиво рассказывающие о том, что и как происходило в те черные для многострадального ингушского народа дни, забыть о которых невозможно.

Документальные исторические, историко-политические, правовые, публицистические и иные издания, документы, статьи, воспоминания современников и очевидцев этих событий помогут понять для себя многие сложные вопросы.

В числе изданий из национально-краеведческого фонда библиотеки представлены труды, в которых авторы исследуют историю возникновения проблемы Пригородного района, возникшего на ее почве межнационального конфликта, достигшего своего апогея в 1992 году, несмотря на принятый Госдумой «Закон о реабилитации репрессированных народов», предусматривающий, в том числе, и полную территориальную реабилитацию.

Много книг на эту болезненную, но требующую глубокого рассмотрения тему издано ингушскими историками, политологами, общественно-политическими деятелями. Среди них книги: «Преданная нация: о некоторых уроках становления Ингушской Республики»; Б. Богатырева, Б. Костоева, «Ингушский вопрос в «Независимой газете»; Д. Кокорхоева, «События октября-ноября 1992 года (К истории развития государственности Ингушетии); «Геноцид» Р. Албагачиев и А. Газгиреева, а также другие издания.

Поименный список погибших и пропавших без вести в Пригородном районе и Владикавказе ингушей вошел в «Книгу памяти» вместе с их фотографиями и краткими биографическими сведениями. Экземпляры издания будут навечно храниться в библиотеках и музеях истории, в первую очередь в Мемориале памяти жертв политических репрессий.

Отдельно следует отметить вышедший в 1996 году сборник «Я свидетельствую... / хроника кровавой осени 1992 года в Пригородном районе», составленный по свидетельствам очевидцев, переживших в 1992 году неизбывную боль потерь родных людей, испытавшие в заложниках издевательства, пытки.

Также на выставке представлен сборник «Война и мир Пригородного района» независимого журналиста Ирины Дементьевой, бывшей рупором правды о тех событиях. В сборник вошли ее статьи, публиковавшиеся на страницах собкора газеты «Известия» — с анализом, с принципиальной, честной оценкой этих событий. Читатели могут познакомиться и с другой ее книгой «Я, конечно же, ангажирована...», изданной значительно позже.

Анализ трагических событий 1992 года и пути решения проблемы содержит исследование политологов А. Кулаковского и В. Соловьева «Северная Осетия и Ингушетия: опыт постконфликтного строительства новых взаимоотношений».

Сборник «Спорные границы на Кавказе» включает исследовательские статьи политологов об истории зарождения межнациональных конфликтов на почве территориальных споров и этнических конфликтов в Кавказском регионе, в том числе и в Пригородном районе («Ингушско-осетинский конфликт», с. 68). Эту тему рассматривает также и Михаил Жирохов в своей книге «Семена распада: войны и конфликты на территории бывшего СССР».

«С этими и другими изданиями вы познакомитесь, посетив нашу выставку. Пусть никогда больше не повторится то, что произошло осенью 1992 года на исторической родине ингушей, там, где находится селение, давшее народу второе официальное имя «Ингуши». Мир вашему дому!» — пожелала директор учреждения Радима Газдиева.