Выставка состоит из нескольких разделов, в каждом из которых представлены книги, статьи и иные материалы о жизни и деятельности выдающихся личностей, родившихся в декабре.

Первый раздел посвящен 140-летию со дня рождения первого ингушского чемпиона Европы и мира по вольной борьбе, участника революционного движения, общественно-политического деятеля Берда Аржбериевича Евлоева (1888-1952 гг.).

Берд Евлоев родом из горного аула Цори Ингушского округа Терской области. Оставшись круглым сиротой, он в 12 лет уехал в Ростов-на-Дону, где работал на предприятии, участвовал в восстаниях рабочих, за что подвергался арестам и преследованию полиции.

Перебравшись в Санкт-Петербург, юноша волею судьбы оказался на арене цирка, участвовал в соревнованиях по вольной борьбе и стал чемпионом мира и Европы. С 1917 года Берд Евлоев участник большевистского движения, штурмовал Зимний дворец, был назначен комиссаром, воевал. В Ингушской АО, а затем в ЧИАССР, вплоть до депортации ингушей в 1944 году, был на разных руководящих должностях.

Об удивительной судьбе этого человека рассказывают представленные на выставке книги, библиографический указатель НБРИ и другие справочные издания, публикации из периодической печати и другие материалы.

Следующий раздел посвящен 105-летию со дня рождения известного краеведа, журналиста и общественного деятеля Шукри Эльбертовича Дахкильгова (1915-1995 гг.), внесшего значительный вклад в исследование истории Ингушетии и Северного Кавказа.

На выставке представлены также материалы к 65-летию со дня рождения народного поэта Ингушетии Магомеда Вышегурова (1955-2006 гг.) и к 75-летию со дня рождения народной артистки республики, заслуженной артистки РФ Раи Евлоевой (1945-2015 гг.), внесшей большой вклад в развитие культуры ингушского народа.

«Приглашаем познакомиться с этой интереснейшей выставкой о жизни и многогранной деятельности наших выдающихся земляков, юбиляров декабря», — сказано в релизе.