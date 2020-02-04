В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка, посвященная героям Сталинграда

Материалы выставки призваны раскрыть перед читателем трагические и славные страницы отечественной и мировой истории. Историко-документальные и справочно-энциклопедические издания, публикации из газет и журналов освещают не только этапы Сталинградской битвы, но и в целом события Великой Отечественной войны,

В обороне Сталинграда (ныне Волгоград), наряду с представителями других народов, героически сражались и воины из Ингушетии. Память о них увековечена на Мамаевом кургане установлением мемориальной плиты. Имена двоих из них — подполковника Японца Абадиева и подполковника Джабраила Картоева — носят улицы Волгограда.

Сведения о наших земляках-героях, участвовавших в Сталинградской битве, а также воевавших на всех фронтах Великой Отечественной войны, содержат представленные на выставке издания «Ингушетия в Великой Отечественной войне» (в двух книгах), «Память. 1941-1945», «Вклад репрессированных народов в победу в Великой Отечественной войне» и многие другие.

Также представлены публикации из центральной и республиканской периодической печати и другие материалы, из которых читатель, интересующийся историей Великой Отечественной войны, почерпнет много важной информации, узнает о подвигах защитников Сталинграда, именах и судьбах наших героев войны, сказано в релизе.