Выставка

В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка, посвященная героям Сталинграда

0

В Национальной библиотеке Ингушетии работает книжно-документальная выставка «Исторический подвиг Сталинграда», посвященная Дню разгрома немецко-фашистских войск в одном из крупнейших и переломных сражений Второй мировой войны, сообщает пресс-служба учреждения.

Материалы выставки призваны раскрыть перед читателем трагические и славные страницы отечественной и мировой истории. Историко-документальные и справочно-энциклопедические издания, публикации из газет и журналов освещают не только этапы Сталинградской битвы, но и в целом события Великой Отечественной войны,

В обороне Сталинграда (ныне Волгоград), наряду с представителями других народов, героически сражались и воины из Ингушетии. Память о них увековечена на Мамаевом кургане установлением мемориальной плиты. Имена двоих из них — подполковника Японца Абадиева и подполковника Джабраила Картоева — носят улицы Волгограда.

Сведения о наших земляках-героях, участвовавших в Сталинградской битве, а также воевавших на всех фронтах Великой Отечественной войны, содержат представленные на выставке издания «Ингушетия в Великой Отечественной войне» (в двух книгах), «Память. 1941-1945», «Вклад репрессированных народов в победу в Великой Отечественной войне» и многие другие.

Также представлены публикации из центральной и республиканской периодической печати и другие материалы, из которых читатель, интересующийся историей Великой Отечественной войны, почерпнет много важной информации, узнает о подвигах защитников Сталинграда, именах и судьбах наших героев войны, сказано в релизе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Новом Реданте прошло мероприятие, посвящённое годовщине разгрома немецких войск под Сталинградом
В Ингушетии проходит республиканский конкурс детского рисунка «Мой прадед-победитель»
Госархив Ингушетии посетила представитель Российского государственного архива научно-технической документации
Следственными органами Ингушетии проводится проверка по факту обнаружения тела гражданина Таджикистана
В Пседахе прошел час истории, посвященный Долаковскому бою
В Минкультуры Ингушетии обсудили возрождение элементов старинных народных танцев
Библиотека музея изобразительных искусств Ингушетии пополнилась новыми дарственными изданиями
Руководитель «Ингушавтотранса» стал фигурантом дела о сокрытии налогов на 46 млн руб.
Ингушские школьники успешно выступили на XIV Международной конференции «Образование. Наука. Профессия»
В сельском поселении Троицкое провели ремонт системы уличного освещения
Ингушский спортсмен Илез Хашагульгов завоевал две медали на открытом чемпионате по джиу-джитсу в Москве

Главное

Яндекс.Метрика

 